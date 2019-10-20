شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان توافق على اتفاقية لدعم أسر مطروح الفقيرة بـ 53 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذى يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18/2/2019".

يهدف المشروع إلى الحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية فى محافظة مطروح، من خلال إتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسرة الفقيرة على التكيف فى مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضى المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

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ووفقا للشروط المالية للاتفاق، نصت الاتفاقية على أن سعر الفائدة متغير بالشروط العادية، والذى يتم حسابه مرتين سنويا، ويعادل حاليا 99فى المائة للنصف الأول من عام 2019، كما تبلغ مدة القرض، 15 عام وتتضمن فترة سماح 3 سنوات، وفترة السداد تصل الى ٢24 قسط نصف سنوي.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة وجود خطة تنفيذية واضحة، للاتفاقية ومتابعة جيدة لتنفيذها، وهو ما أيده النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مطالبا الحكومة بعرضها على اللجنة لاحقا.