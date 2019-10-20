شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للبرلمان بإحالة 4 اتفاقيات للجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث أحال رئيس المجلس 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية لدراستها من حيث طريقة إقرارها، وهل يوجد بها ما يخالف الدستور والقانون. وتضمنت الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019. وشملت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19/8/2019. Advertisements واحتوت أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019/8/19. كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24/7/2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الجلسة العامة للبرلمان بإحالة 4 اتفاقيات للجنة التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.