شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية البرلمان توافق على سماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابوشقة ، على الأذن بسماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى، فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر، والتى يتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه. ويأتى قرار اللجنة التشريعية بناء على طلب مقدم من النائب الحناوى، يطلب فيه الأذن بسماع أقواله حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.

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