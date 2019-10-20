شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يفتتح فرعاً جديداً بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المجلس القومى لحقوق الإنسان، فرعاً جديداً له بمحافظة أسوان "قرية النوبة" بمركز نصر النوبة، وذلك للوقوف علي احتياجات المواطنين بالمحافظة. يأتى ذلك فى إطار سعى المجلس القومى لحقوق الإنسان، لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذاً لخطته الاستراتيجية فى تأسيس مكاتب وفروع له فى كافة المحافظات. الجدير بالذكر، أن المجلس أنشأ وحدة خاصة بالنوبة، وذلك فى إطار دراسة الاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة، وفى ضوء الزيارات الميدانية التى قام بها المجلس خلال السنوات الماضيه للمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القومى لحقوق الإنسان يفتتح فرعاً جديداً بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.