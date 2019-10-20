محافظ المنيا يستقبل المشاركين في رالي "تحدي عبور مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد المواجدي:

التقى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، بالمشاركين في رالي "تحدي عبور مصر" لموسم 2019، والذي وصل إلى محافظة المنيا، قادمًا من القاهرة.

وتمثل محافظة المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين اليوم، وسيواصل المشاركون السباق إلى "الأقصر- مرسى علم ـ الغردقةـ الجونة- العين السخنة- الجيزة".

وأهدى المحافظ، المشاركين في السباق عددًا من الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة، وطالبهم بتكرار الزيارة للمحافظة كسائحين لتفقد وزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مقومات مواقع أثرية متعددة ومقومات سياحية متكاملة، ووصف الحدث بأنه سياحي بالدرجة الأولى، يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، لإعادة مصر لمكانتها السياحية اللائقة.

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وأكد المحافظ أن الرالي الذي يشارك فيه متسابقون من 6 جنسيات، يؤكد أن مصر بلد آمنة ومستقرة.

ويهدف الرالي لتنشيط حركة السياحة الداخلية والدولية، وينظمه نادي روتاري الإسكندرية كوزمو بوليتان، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ونادي السيارات والرحلات المصري، تحت رعاية وزارة السياحة.

ويشارك في "الرالي" 34 متسابقًا منهم 16 أجنبي من 6 دول، وانطلق رالي التحدي للسنة التاسعة على التوالي يوم 17أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 26 أكتوبر لقطع مسافة 2650 كم، بمشاركة العديد من الدول والجنسيات، بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين.