الأيوسكو تطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي بمشاركة الرقابة المالية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان للهيئة اليوم الأحد، مشاركة الهيئة في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي 2019، والذي تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو"، للعام الثالث على التوالي، "بعد أن حققت المبادرة نتائج إيجابية فى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم في الأعوام الماضية".

وبحسب البيان، يتضمن أسبوع المستثمر العالمي لعام 2019 العديد من الأنشطة التى يقوم بها أعضاء منظمة الأيوسكو في أكثر من 90 بلدا، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاتصالية لزيادة الوعي لدى المستثمرين وتثقيفهم ماليا من أجل حمايتهم.

كما تهدف أنشطة المبادرة العالمية إلى تعزيز ثقافة المستثمرين عبر إجراء عدد من ورش العمل والجولات التثقيفية بالجامعات في مصر، إلى جانب إطلاق عدة رسائل عبر وسائل التواصل تركز على حماية المستثمرين.

وقال نائب رئيس الهيئة، إن منظمة الأيوسكو- والتي تأسست في عام 1983- تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية، والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

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وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف، بالإضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية، وفقا للنشار.

وأشار النشار إلى ما حققته إدارة هيئة الرقابة المالية من الاحتفاظ بمقعد للرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في مجلس إدارة منظمة الأيوسكو للمرة الثالثة على التوالي خلال الدورة الحالية.

وقال النشار: "نحرص على المشاركة في فعاليات تلك المبادرة سنويا، والتي تتضمن تنظيم ورش عمل ومنتديات في أماكن ثقافية، وجلسات توعية في الجامعات، وما يتخلل تلك الفعاليات من توزيع نشرات تعريفية، ونشر رسائل حماية للمتعاملين بأسواق المال خلال الأسبوع العالمي للمستثمر20-25 أكتوبر الجاري، وبما يثري الثقافة المالية لدى المساهمين الأفراد".

وأضاف أن فعاليات المبادرة العالمية تتزامن مع إعلان تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وما تضمنه من تقدم مصر بمؤشر حماية حقوق المساهمين وحوكمة الشركات إلى الترتيب 28 على مستوى العالم بقفزها 17 مركزا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أسهمت فيه أنشطة نشر الثقافة المالية، ورسائل حماية المستثمرين الأفراد.