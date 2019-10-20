التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع في المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا" لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وينص البروتوكول على قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم بإحدى فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيلهم بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.

ووقع عن الطرف الأول نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثانى محمد علي، حسن العضو المنتدب لشركة "أمريكانا".

وأعربت والي عن سعادتها بهذا التعاون بين الجانبين، متمنية أن يكون هذا الفرع بداية لمجموعة فروع أخرى في محافظات مصر المختلفة يقوم عليها ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأشارت والي إلى العديد من الجهود في مجال الاهتمام بضعاف السمع من مبادرات الكشف المبكر وتنظيم القوافل الصحية والدمج في المدارس والجامعات و توفير مترجمي الإشارة والمرافقين لعدد 270 طالب وطالبة من ضعاف السمع بالجامعات المختلفة.

وقالت نيفين قباج، إن الطرفان اتفقا على أن تقوم الوزارة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين في المناطق المستهدفة والتواصل معهم لتسكينهم بالتدريبات المناسبة على أن تتحمل شركة أمريكانا توفير الدعم التقني ومناهج التدريب للشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لهم.

وقال محمد حسن، إن أمريكانا لديها 4 مطاعم يتم تشغيلها من خلال فرق عمل من الصم والبكم، مؤكدا على الاعتزاز بهذه الشراكة مع الوزارة بافتتاح هذا المطعم الذى سيقوم على إدارته فريق متكامل من ضعاف السمع في إطار إطلاق مبادرة حياة جديده لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع.

وشهد توقيع البروتوكول عدد واسع من الشباب الصم وضعاف السمع وأسرهم وعدد من مسئولي العمل الاجتماعي و في نهاية الحفل تم اهداء وزيرة التضامن الاجتماعي درع من شباب العاملين بأمريكانا.