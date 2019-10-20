"قسد": سننسحب من المنطقة الحدودية عقب سماح أنقرة لنا بإجلاء مقاتلينا من رأس العين

أكد القيادي البارز في "قوات سوريا الديمقراطية" ريدور خليل أن القوات ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا، بموجب الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.

وقال خليل- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد إن: "قوات سورية الديمقراطية" المعروفة اختصارا بـ"قسد" ستسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية بطول 120 كيلو مترا الممتدة بين مدينتي رأس العين

وتل أبيض وبعمق 30 كيلومترا إلى داخل الأراضي السورية.



ولفت إلى أن الانسحاب سيبدأ عقب سماح تركيا لـ"قسد" بإجلاء مقاتليها والمدنيين من مدينة رأس العين المحاصرة، مؤكدا أن الإجلاء الجزئي من المدينة قد جرى أمس السبت؛ بعد إرجائه مراراً وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، وثمة

خطة لإكمال عملية الإجلاء اليوم- إن لم يحدث هناك تأجيل جديد.



وتعد هذه المرة الأولى التي أعلنت فيها "قوات سوريا الديمقراطية" عن سحب قواتها من الحدود، بموجب الاتفاق الأمريكي التركي الذي يقضي بوقف القتال بين طرفي النزاع لمدة خمسة أيام بهدف السماح لـ"قسد" بالانسحاب من الحدود، وذلك دون تحديد منطقة الخروج، فيما اتهم القائد العام لقوات "قسد" مظلوم كوباني أمس السبت، تركيا بمنع إجلاء المقاتلين الأكراد من عين العرب المحاصرة.

