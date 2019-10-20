الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 جنود هنود في قصف بإقليم كشمير

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل تسعة جنود من الجيش الهندي وإصابة آخرين في ضربات باكستانية، ردًا على إطلاق النيران من الجانب الهندي بخط المراقبة الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

قال المتحدث باسم الجيش الميجور جنرال آصف غفور، إن القصف من الجانب الهندي أسفر عن مقتل جندي

باكستاني ومدنيين اثنين وإصابة سبعة أشخاص، منهم خمسة مدنيين، مضيفًا أنه تم تدمير ملجأين تابعين للقوات الهندية في إطار (الرد الملائم) من جانب باكستان، وذلك حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية.تبادل الجانبان، اليوم، اتهامات خرق وقف إطلاق النار بالإقليم، كما أعلنا أنهما ردا بالشكل الملائم على استفزازات الجانب الآخر في آخر حلقة من التوترات المتصاعدة بين الجانبين في الإقليم.يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران (شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير").