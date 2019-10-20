قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لم تنفذ كامل تعهداتها الخاصة باتفاق (أوبك+) لخفض الإنتاج في سبتمبر الماضي بسبب زيادة إنتاج الغاز المكثف في فترة الشتاء.
وأضاف نوفاك- في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "لدينا موقف خاص مرتبط بأمور أخرى مع بداية فترة الشتاء، حين يرتفع إنتاج الغاز المكثف والغاز الطبيعي، وهذا أيضا مدرج في الإحصائيات"، حسبما
وأشار إلى أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر 2018، موضحا أن "روسيا التزمت بتعهداتها باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 90% في سبتمبر".
وأكد وزير الطاقة أن بلاده تبذل جهدا لتحقيق الالتزام الكامل باتفاق خفض الإنتاج، وقال "نحن نسعى جاهدين لإظهار التزام باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100% خلال أكتوبر، الآن نحن في منتصف الشهر، وما زال لدينا بعض الوقت، وشركاتنا أكدت استعدادها لتحقيق الالتزام بالاتفاق بنسبة 100%".
ودخلت اتفاقية (أوبك) وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك+) بشأن خفض إنتاج النفط، حيز النفاذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديد عملها بشكل متكرر وتغيرت الشروط لذلك، وتم الاتفاق حتى نهاية مارس 2020 على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، عن مستوى أكتوبر 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسي: لم ننفذ كامل تعهدات "أوبك+" في سبتمبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.