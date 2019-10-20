وزير الطاقة الروسي: لم ننفذ كامل تعهدات "أوبك+" في سبتمبر الماضي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لم تنفذ كامل تعهداتها الخاصة باتفاق (أوبك+) لخفض الإنتاج في سبتمبر الماضي بسبب زيادة إنتاج الغاز المكثف في فترة الشتاء.

وأضاف نوفاك- في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "لدينا موقف خاص مرتبط بأمور أخرى مع بداية فترة الشتاء، حين يرتفع إنتاج الغاز المكثف والغاز الطبيعي، وهذا أيضا مدرج في الإحصائيات"، حسبما

أفادت لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.وأشار إلى أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر 2018، موضحا أن "روسيا التزمت بتعهداتها باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 90% في سبتمبر".وأكد وزير الطاقة أن بلاده تبذل جهدا لتحقيق الالتزام الكامل باتفاق خفض الإنتاج، وقال "نحن نسعى جاهدين لإظهار التزام باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100% خلال أكتوبر، الآن نحن في منتصف الشهر، وما زال لدينا بعض الوقت، وشركاتنا أكدت استعدادها لتحقيق الالتزام بالاتفاق بنسبة 100%".ودخلت اتفاقية (أوبك) وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك+) بشأن خفض إنتاج النفط، حيز النفاذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديد عملها بشكل متكرر وتغيرت الشروط لذلك، وتم الاتفاق حتى نهاية مارس 2020 على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، عن مستوى أكتوبر 2018.