مسئول عراقي: تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية

اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، أن تعديل الدستور أقرب للاستحالة منالناحية العملية، موضحًا أن الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصل مواد وفقرات الدستور.
قال الأعرجي- في بيان، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه "لا يمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه اشترط لتعديله الشروط ذاتها لتشريعه، وهو عدم رفضه من ثلاث محافظات على الأقل".
وأوضح، أن "تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية إن لم يكن هذا التعديل توافقيًا"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره.
واعتبر أن الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصل مواد وفقرات الدستور، ولا تترك مجالًا للتأويل والتفسير، خصوصًا فيما يتعلق بالنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات".
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