شريف جاد: انطلاقة جديدة فى العلاقات الروسية الأفريقية

يغادر صباح الاثنين إلى سوتشي شريف جاد رئيس الجمعية المصرية ورئيس الاتحاد العربي والأمين العام للاتحاد الافريقي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية للمشاركة في منتدى روسيا-إفريقيا الأول الذي ينظم يومي ٢٣و ٢٤ أكتوبر الجاري وذلك بدعوة من أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين .

ويقام المنتدى برئاسة برئاسة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي كرئيس للاتحاد الافريقي والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

وكان بوتين قد وجه نداءا للمشاركين أشار فيه إلى أهمية الحدث الذي يعد الأول من نوعه وأهمية تطوير التعاون بين روسيا وبلدان إفريقيا مؤكدا أن المنتدى سوف يساهم في تقديم أشكال جديدة للتعاون المشارك لخدمة كافة الشعوب

وأشار شريف جاد أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الروسية الإفريقية حيث سيشارك ٣٠٠٠ من رجال الأعمال الأفارقة و٢٠٠ رئيس شركة و٥٠ رئيس دولة .

وأضاف من المتوقع توقيع ٢٣ اتفاقية حكومية على الاقل ،مؤكدا أن المنتدى يقام تحت شعار "من أجل السلام والامان والتنمية" ويعد تحولا كبيرا في سياسة روسيا الخارجية كما يعكس مكانة القارة الإفريقية في النظام العالمي وإذا كانت روسيا قطعت شوطا كبيرا

في التعاون مع إفريقيا خاصة في مجال التعليم ولديها مليون خريج من الجامعات الروسية أغلبهم من إفريقيا فإنه يمكن القول إن استثمار هذا الرقم لم يكن الامثل حتى الآن

وأضاف أن روسيا تسعى لكتابة صفحة جديدة في التعاون مع إفريقيا،مؤكدا على أن مشاركته بإسم الاتحاد الافريقي والعربي تأتي انطلاقة من أهمية دور الخريجين في تطوير العلاقات الدولية بين روسيا وشعوبهم في إطار المصالح المتبادلة لما يمتلكونهم من قدرات عالية يجب الاستفادة منها فهم على على بالثقافة واللغة، مما يعزز القدرة على فتح أفاق التعاون بين روسيا والدول الاخرى في المجالات المختلفة

يغادر صباح الاثنين إلى سوتشي شريف جاد رئيس الجمعية المصرية ورئيس الاتحاد العربي والأمين العام للاتحاد الافريقي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية للمشاركة في منتدى روسيا-إفريقيا الأول الذي ينظم يومي ٢٣و ٢٤ أكتوبر الجاري وذلك بدعوة من أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين .

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ويقام المنتدى برئاسة برئاسة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي كرئيس للاتحاد الافريقي والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

وكان بوتين قد وجه نداء للمشاركين أشار فيه إلى أهمية الحدث الذي يعد الأول من نوعه وأهمية تطوير التعاون بين روسيا وبلدان إفريقيا مؤكدا أن المنتدى سوف يساهم في تقديم أشكال جديدة للتعاون المشارك لخدمة كافة الشعوب

وأشار شريف جاد أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الروسية الإفريقية حيث سيشارك ٣٠٠٠ من رجال الأعمال الأفارقة و٢٠٠ رئيس شركة و٥٠ رئيس دولة .

وأضاف من المتوقع توقيع ٢٣ اتفاقية حكومية على الاقل ،مؤكدا أن المنتدى يقام تحت شعار "من أجل السلام والامان والتنمية" ويعد تحولا كبيرا في سياسة روسيا الخارجية كما يعكس مكانة القارة الإفريقية في النظام العالمي وإذا كانت روسيا قطعت شوطا كبيرا

في التعاون مع إفريقيا خاصة في مجال التعليم ولديها مليون خريج من الجامعات الروسية أغلبهم من إفريقيا فإنه يمكن القول إن استثمار هذا الرقم لم يكن الامثل حتى الآن

وأضاف أن روسيا تسعى لكتابة صفحة جديدة في التعاون مع إفريقيا، مؤكد على أن مشاركته بإسم الاتحاد الافريقي والعربي تأتي انطلاقة من أهمية دور الخريجين في تطوير العلاقات الدولية بين روسيا وشعوبهم في إطار المصالح المتبادلة لما يمتلكونهم من قدرات عالية يجب الاستفادة منها فهم على على بالثقافة واللغة، مما يعزز القدرة على فتح أفاق التعاون بين روسيا والدول الاخرى في المجالات المختلفة.