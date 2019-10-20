حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع جديدة شرق مدينة تعز، بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- "إن قوات
وأشار المصدر إلى أن تبة الخضر تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي، مؤكدًا أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر المليشيات على التراجع والفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مواقع شرق تعز.. ومصرع وإصابة 13 عنصرًا من الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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