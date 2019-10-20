الجيش اليمني يحرر مواقع شرق تعز.. ومصرع وإصابة 13 عنصرًا من الحوثيين

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع جديدة شرق مدينة تعز، بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- "إن قوات

الجيش في الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا، هاجمت مواقع المليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر، وأسفرت عن مصرع 3 عناصر من مليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.وأشار المصدر إلى أن تبة الخضر تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي، مؤكدًا أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر المليشيات على التراجع والفرار.