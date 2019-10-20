ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس، الذي ضرب اليابان مؤخرًا إلى 80 قتيلًا و11 مفقودًا و397 مصابًا.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الأحد، أن أكثر محافظة سقط بها عدد ضحايا هي (فوكوشيما)، حيث لقي 30 شخصًا مصرعهم يليها محافظة (مياجي) التي فقد فيها 17 شخصًا أرواحهم، وبعدها (كاناجاوا) التي بلغ إجمالي الضحايا فيها 14
وأضافت الشبكة اليابانية أن رئيس الوزراء "شينزو أبي" قد قام قبل ساعات بزيارة محافظة (ناجانو) - الواقعة وسط البلاد - لتفقد المناطق المتضررة من الإعصار، حيث استقل طائرة هليكوبتر؛ لمتابعة الأوضاع بالمناطق التي غمرتها مياه الأمطار والفيضانات الغزيرة المصاحبة للإعصار، والتي أدت إلى انهيار سد على نهر (شيكوما) قبل أيام قليلة.
يشار إلى أن جهود البحث والإنقاذ لازالت مستمرة لمساعدة الأشخاص العالقين بالمناطق الجبلية المغمورة بالمياه في أعقاب الإعصار "هاجيبس" الذي ضرب شمال ووسط اليابان قبل عشرة أيام تقريبًا، مصحوبًا بهطول أمطار تاريخي تسبب في فيضان الأنهار وغمر وتدمير وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان لـ80 قتيلًا و397 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.