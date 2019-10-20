أمير الكويت يدعو أعضاء البرلمان لضرورة الحيطة والحذر

دعا الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، أعضاء البرلمان الكويتي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، من خلال المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز ،والعمل كأسرة واحدة، وأخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة.
مؤكدًا لهم ضرورة استذكار النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على وطننا، والعمل على دعم مكانة دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم.
وأعرب خلال لقائه أعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمرالاتحاد البرلماني الدولي الـ 141، والذي عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا، عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون.
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