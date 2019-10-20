لبنانيون يعلقون علي إعلان جعجع استقالة وزراء حزبه من حكومة الحريري

علّق لبنانيون، علي إعلان سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء أمس السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري، وهما: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشئون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية، مي شدياق، قائلين:" لأن هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول".

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في البداية أكد حساب باسم "نبيل"، أن :"بدك تتعرف علي الكرامة، بدك تتعرف عالشرف بدك تتعرف علي الرجولة، فقط فتش عن مارد اسمه مكتوب بلون الذهب، صورته مرصعة بالوفاء والاخلاص، مارد الأرز سمير جعجع".

وحذر حساب باسم "محمد أمير"، من استقالة

وزارء حزب القوات اللبنانية، قائلاً:"سمير جعجع مجرم حرب لص ساهم بتدمير لبنان و الوصول لما نحن فيه اليوم هو ليس أفضل من باقي الزعماء الفاسدين و يريد الآن أن يركب موجة التغيير على أنه أفضل من غيره احذروه #القوات_اللبنانية".

وقال فادي جوني، إن:"سمير جعجع دائم الخيارات الخاطئة في الظروف الصعبة.. قلة الوفاء أن تترك صديقك يواجه مصير صعب في ظروف قاتلة.. يا ابقى معو يا ارحل معو".

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وبينما عبر عبدالجليل السعيد، عن حزنه من عدم مساندة الحريري طموحات الشعب اللبناني، قائلاً:"يحزنني أن أرى

سمير جعجع وحده رأس حربة في مواجهة ميلشيا حزب الله، تمنيت لو كنت أنت يا سعد الحريري من تقود هذه المواجهة ضد قاتل أبيك ومدمر بلدك والمحتل لدولتك".

وأوضح حساب باسم "ميشيل ليشع"، أن :"نحن ما بدنا ياكن تحبّوا الحكيم ولا تصيروا قوّات، بس لنستقيل لحالنا ونكون أوّل عالم لازم تعرفوا إنو سمير جعجع مع صوت النّاس ومطالبو مطالبكن. اللي كفّو بالفساد نضيف ما فيك تغبِّر عليه سياسيّاً".

ويشهد لبنان، لليوم الرابع على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد، انطلقت رفضًا لضريبة كانت السلطات تنوي فرضها على استخدام تطبيق "واتس آب".

ومنح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ليل الجمعة، "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح... بأن هناك قرارًا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".