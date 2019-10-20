رئيس إندونيسيا يؤدي اليمين لولاية ثانية

أدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليمين، اليوم الأحد، لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، ليقود ثالث أكبر ديموقراطية في العالم بعد فترة ولاية أولى شهدت إنفاقاً كثيفاً على البنية الأساسية.

وتعهد ويدودو بجذب المزيد من الاستثمارات إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والتركيز على تحسين الموارد البشرية في البلاد في فترة الولاية الثانية.

وأدى اليمين في البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة ونشرت السلطات أكثر من 30 ألفاً من أفراد الأمن في العاصمة جاكرتا بعد مظاهرات نظمها طلاب في الفترة الأخيرة وبعد أن طعن شخص يشتبه في أنه من المتشددين وزير الأمن هذا الشهر.

ويعتزم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو الإعلان عن التشكيل الذي طال انتظاره لحكومته الجديدة غداً الاثنين.

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وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أن يتوجه نائب الرئيس المنتخب، معروف أمين إلى اليابان لحضور مراسم تنصيب الامبراطور، ناروهيتو، طبقاً لما قاله ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي في جاكرتا.

وذكر الرئيس ويدودو "القائمة اكتملت بالفعل. وسيتم الإعلان عن أسماء الوزراء صباح غد".

وستتكون الحكومة من الكثير من أعضاء حكومته في ولايته الأولى وتضم أيضاً العديد من الوجوه الجديدة، طبقاً لما ذكره الرئيس، ممتنعاً عن تأكيد ما إذا كان أعضاء في حزب "جيريندرا" المعارض الرئيسي، سيكونون جزءاً من فريقه الوزاري.