كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسعي لإعادة أطفال "داعش" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ المسؤولون البريطانيون الخطوات الأولى لإعادة الأطفال الذين تقطعت بهم السبل في سوريا عن طريق الاتصال المباشر مع الوكالات على الأرض للتعرف على القصر غير المصحوبين بذويهم من أجل "المرور الآمن" إلى المملكة المتحدة.

وأكدت مصادر "وايتهول" أنها تعمل مع "وكالات مختلفة" في شمال شرق سوريا - يعتقد أنها تضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر - لبدء عملية نقل أطفال الآباء البريطانيين المرتبطين بتنظيم "داعش" إلى المملكة المتحدة.

ومن بين الحالات الأولى التي تم تحديدها ثلاثة أيتام، يُعتقد أنهم سافروا إلى سوريا مع والديهم من لندن قبل خمس سنوات والذين يقيمون حاليًا في الرقة، تحت سيطرة الميليشيات التي يسيطر عليها الأكراد، وهي القوات الديمقراطية السورية.

كما تم تقييم نقل الأطفال إلى العراق، حيث يمكن نقلهم من مدينة أربيل إلى المملكة المتحدة، من قبل المسؤولين الأكراد والجمعيات الخيرية البريطانية على أنها سريعة وآمنة على حد سواء، وخاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر خمسة أيام.

ويأتي هذا التطور قبل استئناف هذا الأسبوع من شيماء بيجوم ضد إزالة جنسيتها البريطانية من قبل وزير الداخلية السابق ساجد جافيد. سافر البيجوم، البالغة من العمر 15 عامًا، إلى سوريا في عام 2015 للانضمام إلى إيزيس من منزلها في شرق لندن.

وسوف يجادل محامو بيجوم، الموجودون حاليًا في مخيم الروج للاجئين في شمال شرق سوريا، بأن القرار "غير قانوني".

وستعقد الجلسة التي تستمر أربعة أيام في لجنة استئناف الهجرة الخاصة، وهي محكمة متخصصة تنظر في الطعن في قرارات إزالة الجنسية البريطانية لشخص ما لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

كما ظهر أن بلجيكا ودول أوروبية أخرى كانت تستعد لإعادة المواطنين إلى وطنهم المتهمين بأن لهم صلات من داعش من شمال شرق سوريا، مستغلين وقف إطلاق النار.

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وفي مكان آخر، أكدت منظمة إنقاذ الطفولة، بين حفنة من الجمعيات الخيرية العاملة في شمال شرق البلاد، أن مخيمي اللاجئين الرئيسيين في المنطقة، الروج والحول، حيث يوجد ما يقدر بنحو 30 طفلًا بريطانيًا غير مصحوبين، لا يتأثرون بالقتال في أعقاب الغزو التركي هذا الشهر.

وقال متحدث رسمي إن نقل القاصرين البريطانيين من سوريا إلى المملكة المتحدة أصبح واضحًا في الوقت الحالي.

وقالوا "بينما تتطور الأمور بسرعة، فإن أحدث المعلومات لدينا هي أن النقل خارج المنطقة أمر ممكن وأن المعابر الحدودية بين سوريا والعراق تظل مفتوحة"، توصف الإدارة الكردية بأنها "داعمة للغاية" في تسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل، طالما يتم التفاوض عليها مع المسؤولين الحكوميين في المملكة المتحدة.

وحتى الأسبوع الماضي كان موقف حكومة المملكة المتحدة من إعادة الأطفال البريطانيين إلى وطنهم هو أنه ما زال من الخطر للغاية على المسؤولين محاولة الإنقاذ.

ومع ذلك، في أعقاب غزو تركيا لشمال سوريا، ألمح وزير الخارجية دومينيك راب إلى تغيير في السياسة، مما يشير إلى إمكانية عودة الأيتام البريطانيين والقاصرين غير المصحوبين إلى المملكة المتحدة.

كما قالت وزارة الخارجية: "نحن نبحث عن الأيتام والقصر غير المصحوبين الذين يحملون جنسية المملكة المتحدة وما إذا كان يمكن توفير ممر آمن لهم للعودة إلى المملكة المتحدة، سنبحث في كل حالة يتم فيها طلب المساعدة القنصلية، لكن هذه العملية أبعد ما تكون عن الوضوح. "

وأضافت منظمة إنقاذ الطفولة: "هذا يبدو كخطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لكي يترجم هذا إلى تغيير حقيقي في السياسة، نحتاج إلى معرفة أن الحكومة تعمل على كيفية إحضار جميع الأطفال البريطانيين إلى المملكة المتحدة بينما لا يزال بإمكاننا ذلك".

وإلى جانب بلجيكا، من المفهوم أن فرنسا وألمانيا تدرسان حاليًا كيفية استغلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإعادة النساء والأطفال.

