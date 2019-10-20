كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 13 شخصا وإصابة 4 ضباط أمن في كتالونيا خلال احتجاجات الليلة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت الاحتجاجات التي وقعت خلال الليل في جميع أنحاء أقليم كتالونيا الإسباني في اعتقال 13 شخصًا وإصابة أربعة من ضباط الأمن، كما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاحد.

ووفقًا لخدمات الطوارئ، أُصيب 14 مدنيًا بجروح؛ 11 منهم في برشلونة وثلاثة آخرون في جيرونا.

ومنذ بداية الأسبوع، تم تشويه كتالونيا بالاضطرابات العامة. وتم تقديم مظاهرات جماهيرية بقرار المحكمة العليا الإسبانية بإصدار الحكم على تسعة من السياسيين الكتالونيين، الذين شاركوا في تنظيم استفتاء الاستقلال لعام 2017، بالسجن من 9 إلى 13 عامًا بتهم التحريض على الفتنة وثلاثة آخرين لغرامات بسبب العصيان.

واعتقلت السلطات الإسبانية، يوم أمس السبت، أكثر من 50 شخصًا منذ يوم أمس عبر منطقة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا.

وقالت هيئة إنفاذ القانون المحلية، إن الإضراب العام تحول إلى اضطرابات عامة واشتباكات مع الشرطة.

ووفقًا لقوة الشرطة الكتالونية المستقلة، موسوس دي إسكوادرا، فقد تم احتجاز ما مجموعه 54 شخصًا يوم الجمعة الماضية حتى اليوم السبت، بينما أُصيب 18 من ضباط إنفاذ القانون بجروح.

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وذكرت الخدمة الطبية الإقليمية، أنه في برشلونة وحدها تلقى 152 شخصًا مساعدة طبية، منهم 50 تم نقلهم إلى المستشفى.

بدأ الإضراب العام في كتالونيا يوم الجمعة وتطور على الفور إلى الاضطرابات العامة، مع مركز الزلزال في العاصمة الكتالونية برشلونة.

كان المتظاهرون يغلقون الطرق ويمزقون لافتات الشوارع ويحطمون نوافذ المتاجر القريبة واشتبكوا في النهاية مع سلطات تطبيق القانون بالقرب من مبنى الشرطة الوطنية.

وألق المتظاهرين الحجارة والزجاجات والمفرقعات وغيرها من الأشياء على الشرطة وأحرقوا صناديق الكرتون.

وكان على الشرطة إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتقييدهم. عندما أشعل المتظاهرون النار في عدة حواجز، كان على الشرطة استخدام خراطيم المياه.

وشابت كتالونيا في الاضطرابات العامة منذ يوم الاثنين. واشتعلت مظاهرات جماهيرية إثر حكم المحكمة العليا الإسبانية للحكم على تسعة من السياسيين الكتالونيين، المتورطين في تنظيم استفتاء الاستقلال لعام 2017، بالسجن من 9 إلى 13 سنة بتهم الفتنة وثلاثة آخرين لغرامات بسبب العصيان.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال أوروبية ودولية للرئيس الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت.