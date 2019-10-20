كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 20 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

اخبار عاجلة الان || السعودية تخفض أسعار البنزين

خفضت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين المحدّثة للربع الرابع من السنة الحالية، ابتداءً من 20 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2019، حسبما أعلنت شركة أرامكو السعودية.

وستكون على النحو الآتي والتي تعكس تراجعاً بالأسعار:

- بنزين 91 بسعر: 1.50 ريال لكل لتر (بتراجع حوالي 2% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)

- بنزين 95 بسعر: 2.05 ريال لكل لتر (بتراجع حوالي 6% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو - سبتمبر 2019 قد بلغت:

- بنزين 91 بسعر: 1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر

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اخبار عالمية عاجلة اليوم || الاحتجاجات تجتاح لبنان ودعوات للتظاهر اليوم

اشتعلت المظاهرات في مناطق كثيرة بلبنان، اليوم الأحد، في الوقت الذي دعا فيه المتظاهرون لمواصلة الاحتجاجات اليوم الأحد.

وأصدرت إحدى اللجان المنسقة للمظاهرات في بيروت، بيانا أكدت فيه استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، مؤكدة رفضها للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني.

وطالبت مجموعة "لِحقي"، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، تضم اختصاصيين مستقلين، لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل الانتخابي.

ودعت المجموعة في بيانها إلى استقلالية القضاء، مشددة على ضرورة إقرار نظام ضريبي عادل.

اخر الاخبار العاجلة في العالم || 3 قتلى جراء الاحتجاجات في تشيلي

أعلنت السلطات في تشيلي، مقُتل 3 أشخاص جراء حريق اندلع في سوق تعرض لأعمال تخريب ليل السبت في سانتياغو عاصمة تشيلي، وسط تظاهرات واحتجاجات عنيفة مستمرة منذ يومين، حسبما أفادت سلطات المدينة.

وقالت رئيسة بلدية المدينة مارلا روبيلار: "توفي 3 أشخاص في حريق في سوبرماركت، اثنان قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى حيث توفي".

واشتبك التشيليون الغاضبون من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد مع قوات الأمن لليوم الثاني، السبت، رغم حالة الطوارئ المعلنة لوقف أسوأ أعمال عنف تشهدها أكثر دول أميركا اللاتينية استقرارا.