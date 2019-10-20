كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا تغادر سوريا للذهاب إلى غرب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع مارك إسبير إنه بموجب الخطط الحالية، ستذهب جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد جماعة داعش لمنع تجددها.

وفي حديثه إلى الصحفيين المسافرين معه إلى الشرق الأوسط، لم يستبعد "اسبير" فكرة أن القوات الأمريكية ستقوم بمهام مكافحة الإرهاب من العراق إلى سوريا. ولكنه قال أن هذه التفاصيل ستعمل مع مرور الوقت.

وكانت تعليقاته تبين بالتحديد إلى أين ستذهب القوات الأمريكية عند مغادرتهم سوريا وما يمكن أن تبدو عليه المعركة ضد داعش.

وقال إسبر إنه تحدث إلى نظيره العراقي حول خطة نقل أكثر من 700 جندي يغادرون سوريا إلى غرب العراق، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

ولقد أوضحت التطورات أن أحد مبررات الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات من سوريا لن يمر قريبًا.

وأضاف: "حان الوقت لإعادة جنودنا إلى الوطن".

وعندما غادر إسبير واشنطن يوم السبت، استمرت القوات الأمريكية في الانسحاب من شمال سوريا بعد غزو تركيا للمنطقة الحدودية. واستمرت أنباء الاشتباكات المتقطعة بين المقاتلين المدعومين من تركيا والقوات الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر خمسة أيام والذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بين القادة الأمريكيين والأتراك.

وأمر ترامب الجزء الأكبر من حوالي 1000 جندي أمريكي في سوريا بالانسحاب بعد أن أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية أن قواته كانت على وشك غزو سوريا لردع القوات الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابيين.

ويأتي الانسحاب إلى حد كبير من الحلفاء الأكراد الذين قاتلوا جماعة داعش إلى جانب القوات الأمريكية لعدة سنوات. سيبقى ما بين 200 و300 جندي أمريكي في موقع التنف الجنوبي.

وقال اسبير: "أن القوات التي تدخل العراق ستقوم بمهمتين".

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وقال: "أحدهما هو المساعدة في الدفاع عن العراق واثنان لأداء مهمة ضد داعش بينما نتفحص الخطوات التالية". مضيفًا: "يمكن أن تتغير الأمور من الآن وحتى استكمال الانسحاب".

لدى الولايات المتحدة حاليا أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق، بموجب اتفاق بين البلدين. وسحبت الولايات المتحدة قواتها من العراق في عام 2011 عندما انتهت العمليات القتالية هناك،

ولكنها عادت بعد أن بدأ داعش السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014. وظل عدد القوات الأمريكية في العراق ضئيلًا بسبب الحساسيات السياسية في العراق. البلاد، وبعد سنوات من ما اعتبره بعض العراقيين الاحتلال الأمريكي خلال الحرب التي بدأت في عام 2003.

وقال إسبر إنه سيتحدث مع حلفاء آخرين في اجتماع لحلف الناتو في الأسبوع المقبل لمناقشة الطريق إلى الأمام في مهمة مكافحة داعش.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت قوات العمليات الخاصة الأمريكية ستجري عمليات عسكرية أحادية الجانب في سوريا لملاحقة داعش، قال إسبير أن هذا خيار سيتم مناقشته مع الحلفاء بمرور الوقت.

وقال إسبير: "لا يمكنني تقييم ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا دون وجود أشخاص على الأرض".

وأضاف: "أن الانسحاب الأمريكي سيكون مدروسًا وآمنًا وسيستغرق "أسابيع وليس أيام".

وفقًا لمسؤول أمريكي يوم السبت، غادر سوريا حوالي مائتي جندي حتى الآن. وتم توحيد القوات الأمريكية إلى حد كبير في موقع واحد في الغرب ومواقع قليلة في الشرق.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الجارية: "أن الجيش الأمريكي لا يراقب عن كثب فعالية وقف إطلاق النار، ولكنه يدرك القتال المتقطع وانتهاكات الاتفاقية". مضيفًا: "أن الأمر سيستغرق أسبوعين لإخراج القوات من سوريا".

