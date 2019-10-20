كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة المالية الهندية: نمو الاقتصاد العالمي يعتمد على نمو الصين والهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، بأنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فقد ادعت نيودلهي أن معدل نمو الهند والصين العام المقبل لن يكون سيئًا كما هو الحال في العام الحالي.

وقالت وزيرة المالية، إنه في الواقع، أن نمو الهند من المتوقع أن يكون أفضل بكثير من نمو الصين.

نقلًا عن البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أضافت "سيتارامان"، أن الهند يمكن أن تتطلع إلى معدل نمو أفضل خلال السنة المالية المقبلة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض في وقت سابق معدل نمو الهند إلى 6.1 في المائة، وقال، إنه على الرغم من أن نيودلهي عملت على أساسيات اقتصادها، كانت هناك مشاكل، بما في ذلك المحركات طويلة الأجل للنمو التي تحتاج إلى معالجة.

وقد صرحت للصحفيين في واشنطن يوم أمس السبت، 19 أكتوبر: "... تقديرات النمو للعام المقبل مرتبطة إلى حد كبير بتقديرات النمو في الصين والهند. وأن أدائهم يعتمد إلى حد ما على بقية النمو العالمي".

من جانبها، قالت جيتا جوبيناث، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: "خفضت المؤسسة النقدية العالمية خلال اجتماعها السنوي الجاري في واشنطن العاصمة من معدل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 إلى 3 في المائة، وهو أبطأ وتيرة لها منذ الأزمة المالية في العام 2008".

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وأشارت إلى أن: "نحن نقدر أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلل بشكل إجمالي مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.8 في المئة بحلول عام 2020".

كما أثر الانكماش الاقتصادي العالمي على الصناعة الهندية على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الفيدرالية وقادة الأعمال لتقديم صورة إيجابية.

ووفقًا لأحدث البيانات من وزارة الإحصاء الهندية وتنفيذ البرامج، يستمر الركود الاقتصادي، حيث انخفض الإنتاج الصناعي وإنتاج المصانع إلى -1.1٪ في أغسطس مقارنة بـ 4.3٪ في يوليو.

وأدخلت نيودلهي مجموعة من التغييرات الصديقة للسوق، بما في ذلك سحب رسوم إضافية على دخل مستثمري الحوافظ الأجنبية (FPIs) وتخفيض ضريبة الشركات لزيادة الاستثمار الخاص.

وفي الوقت نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من إمكانية حدوث "كسر كبير" - حيث قسمت أكبر اقتصادين العالم إلى قسمين - مع عملتها المهيمنة وقواعدها التجارية والمالية.

ودعا إلى بذل "كل ما هو ممكن" لتجنب ذلك والحفاظ على نظام عالمي للاقتصاد مع الاحترام العالمي للقانون الدولي.

جاءت تصريحات "جوتيريس"، دون تسمية الولايات المتحدة والصين، خلال خطابه في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة مساء السبت.