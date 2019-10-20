كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا قنابل حارقة، اليوم الأحد، في الوقت الذي نظم فيه الآلاف مسيرة غير شرعية في منطقة كولون لاختبار قوة الحملة المؤيدة للديمقراطية بعد أربعة أشهر من الاضطرابات.

وأطلقت الشرطة داخل مركز شرطة تسيم شا تسوي أوابل، من الغاز المسيل للدموع واستخدمت مكبر الصوت لاستدعاء المتظاهرين في الشارع أدناه لتفريقهم.

وألقى متظاهرون يرتدون ملابس سوداء قنابل حارقة على البوابة الحديدية للمحطة والعديد داخل المجمع.

في وقت لاحق، وصلت شاحنة مياه تابعة للشرطة لرش صبغة زرقاء على الحشود، مما أدى إلى فرار المئات منهم. استخدمت الشرطة الصبغة الزرقاء لتحديد المتظاهرين.

وسارت ثلاث شاحنات من شرطة مكافحة الشغب في الشارع.

في أماكن أخرى على طول طريق المسيرة، قام المتظاهرون بقمع المتاجر ومحطات المترو وإشعال النيران.

وتعرضت هونج كونج للضرب لعدة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان بسبب المخاوف من أن بكين تشدد قبضتها على المدينة، وهي أسوأ أزمة سياسية منذ أن أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في العام 1997.

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تعمل سلطات هونج كونج على تعزيز الأمن قبل مظاهرة غير مصرح بها من قبل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

ارتفعت الحواجز الأمنية البلاستيكية المملوءة بالماء حول محطة للسكك الحديدية حيث ستنتهي مسيرة الاحتجاج يوم الأحد. إنها أحدث مظاهرة في الاضطرابات المستمرة منذ 5 أشهر والتي تهز المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقام مشغل المترو في المدينة بتقييد وصول الركاب إلى محطة قطار غرب كولون.

ويقول المنظمون إن المسيرة ستستمر رغم رفض الشرطة الموافقة عليها، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد السلامة العامة.

تجمع أنصار الحركة عند نقطة انطلاق التجمع على كورنيش الواجهة البحرية. وارتدى العديد منهم الأقنعة في تحد لحظر الحكومة على تغطية الوجه في التجمعات العامة، وسلم المتطوعون المزيد من الحشود.

اعتقلت الشرطة يوم السبت رجلًا للاشتباه في طعن ناشط يوزع منشورات.

وفي وقت سابق، تظاهر المحتجون ليلة الجمعة متنكرين في اقنعة شخصياتهم المفضلة في تحد لحظر الحكومة هذا الشهر على تغطية الوجه في التجمعات العامة.

اتخذ المتظاهرون في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مقاربة فكاهية للفت الانتباه إلى قضيتهم أثناء محاولتهم مواصلة الضغط على الحكومة بعد خمسة أشهر من اندلاع الحركة.