هيآت حقوقية تخلد الذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري في مختلف المدن.. ومطالب بإنقاذ الأبلق

أعلن “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، عن خطوات احتجاجية، في الأيام المقبلة، أولها وقفة احتجاجية، يوم الاثنين المقبل، أمام البرلمان، من أجل إنقاذ حياة المعتقل ربيع الأبلق على خلفية “حراك الريف”.

وفي هذا السياق، طالب الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، موضحا أنه سيعمل على “توجيه مراسلة في هذا الشأن لمجموعة من المؤسسات الوطنية، كما سيوجه رسالة مفتوحة للبرلمان”.

وعلى خلفية تخليد الذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري، كشف الائتلاف الديمقراطي المذكور تنظيمه تظاهرات احتجاجية في مختلف ربوع الوطن، يوم الاثنين 28 أكتوبر، تحت شعار: “جميعا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفك الحصار عن الريف”.

وكانت الهيآت الحقوقية، المكونة “للائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، قد اجتمعت، أول أمس الجمعة، بهدف مناقشة خطواتها الاحتجاجية، وكذلك الوضعية الصحية للمعتقل ربيع الأبلق، الذي تجاوز إضرابه عن الطعام يومه الثالث والأربعين.

يذكر أن مصرع محسن فكري في شاحنة جمع القمامة، يوم 28 أكتوبر 2016، أثناء محاولته استعادة أسماكه، التي ألقت بها الشرطة داخلها، يعتبر الشرارة الأولى لاندلاع ما بات يعرف بـ”حراك الريف”، إذ بعده توالت الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات، حيث ندد المحتجون بما تعرض له، ثم انتقلت إلى الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية في مدينة الحسيمة.