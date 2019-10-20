مغربي يمزج بين الابداع في الشرقي والغربي.. موهبة جديدة تنافس بقوة على لقب “ذا فويس”- فيديو

انضم صوت مغربي مميز إلى قائمة المغاربة المنافسين على لقب برنامج “ذا فويس”، بعد تمكن الشاب فهد مفتخر من إبهار جميع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج في الموسم الخامس، الذين حاول كل منهم جاهدا من أجل ضمه إلى فريقه.

وقدم فهد أغنيتي “Fallin” لـ”Alicia keys”، ودارت الأيام لأم كلثوم، ودمج بينهما بشكل سلس، وأبرز مهاراته في الانتقال من مقطوعة غربية إلى أخرى شرقية، متميزا في اللونين معا.

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والتف للمشارك المغربي أعضاء لجنة التحكيم الأربعة، وحاول كل منهم إقناعه بالانضمام إلى فريقه، إلا أنه اختار فريق الفنان المصري محمد حماقي.

وكشف فهد، في تقرير البرنامج، الذي بث قبل عرض مروره أمام اللجنة، أنه تعرض لأزمة نفسية، أثرت فيه كثيرا، إذ فقد صوته، والقدرة على الغناء لمدة سنتين ونصف السنة، قبل أن تساهم الموسيقى في مساعدته على تجاوز الوضع.