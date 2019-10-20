مظاهرات لبنان تسقط أربعة وزراء من حكومة الحريري.. والاحتجاجات مستمرة

أسقطت المظاهرات في لبنان، ليلة أمس السبت، وزراء حزب القوات اللبنانية الأربعة من حكومة سعد الحريري، حسبما أعلن رئيسه سمير جعجع، في خطوة لاقت ترحيبا لدى المحتجين، الذين دعوا باقي الكتل السياسية إلى القيام بالمثل، وتقديم استقالة وزرائهم.

وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، ليلة السبت استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت.

وفور الإعلان عن الاستقالات، احتفل المتظاهرون في وسط العاصمة اللبنانية، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية، بينما أطلق المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالا المفرقعات النارية احتفالا.

وكان الحريري قد أمهل، مساء أول أمس الجمعة، شركاءه في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، 72 ساعة لتأكيد التزامهم بالمضي في إصلاحات، تعهدت حكومته القيام بها، في العام الماضي، أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات، وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.

ورد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس السبت، في كلمة ألقاها غداة يوم احتجاجي ثان في لبنان، وقال إنه يتفهم مطالب المتظاهرين مشيرا إلى أن “الرسالة وصلت قوية إلى المسؤولين”، لكنه أكد مع ذلك ضرورة بقاء حكومة الحريري، واستمرارها من خلال العمل “بروح ومنهجية جديدة”.