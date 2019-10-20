عموتة: قدمنا شوطا أولا مثاليا أمام الجزائر وهدفي هو أن يلعب أكبر عدد من المحليين مع المنتخب لأول

عبر الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة، بعد أن تمكن من قيادة “الأسود المحلية” لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا، وذلك بعد فوزه، أمس السبت، على الجزائر، بثلاثة أهداف دون رد.

وعلى الرغم من الانتصار البين للعناصر الوطنية، إلا أن الناخب الوطني اعتبر هذه المباراة بالصعبة والقوية، بالنظر لقيمة المنتخب الخصم، والندية التي تطبع المواجهات المغربية الجزائرية.

وأكد المدرب السابق للوداد البيضاوي، في تصريحات له عقب المباراة، بأنه ” كان متخوفا من أن ينتهي اللقاء بالتعادل الإبجابي، يسمح للمنتخب الجزائري بالتأهل للدور الموالي.

وأشاد مدرب “الأسود” بأداء العناصر الوطنية في هذه المباراة، خاصة في الجولة الثانية، وصرح بهذ الخصوص قائلا: ” لقد قدمنا جولة أولى مثالية، الهدف لأول جاء في الوقت المثالي، وكان علينا أن نضيف أهداف أخرى لتأمين النتيجة وهو ما حققناه فعلا”.

عموتة، شدد على أن هدفه الرئيسي مع المنتخب هو الرفع من مستوى هذه العناصر المحلية، وتمكين أكبر عدد منهم من اللحاق بالمنتخب لأول”.