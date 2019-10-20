سعد لمجرد حاضر في احتجاجات لبنان – فيديو

لجأ عدد من المحتجين اللبنانيين، ضمن المظاهرات التي تشهدها بلادهم، لأغاني الفنان سعد لمجرد، من أجل توجيه رسالتهم للحكومة بالتنحي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحشد من المحتجين وهم يرددون أغنية النجم المغربي سعد لمجرد، والمصري محمد رمضان “إنساي”، وتوجيه مضمون كلماتها للحكومة اللبنانية.

أغنية لمجرد ورمضان، يخاطبان من خلال كلماتها شريكتيهما، ويطالبانهما بنسيانهما والخروج من حياتهما، بعبارة “إنساي بلي شي نهار عرفتيني إنساي .. ويالا باي وباي أنا ماشي ليك يالا باي”، في حين استغل المحتجون نفس العبارة لتوجيه معناها إلى الحكومة في إشارة إلى أنها غير مرغوب فيها، ويلزمها التنحي..

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وسبق أن انتشر مقطع فيديو آخر اختار فيه محتجون لبنانيون عبر أغنية “فاكر لما تقولي”، لفضل شاكر، ويقولون من خلالها إلى الحكومة: “لن نجري وراءكم إذا تركتمونا، ولن نكون معكم.. اذهبوا مع ألف سلامة”.

وتشهد لبنان، منذ مساء الخميس الماضي، احتجاجات في مناطقه كافة، ولا تزال مستمرة، وذلك احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، وعلى الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية في البلاد.

كما أقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت، ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة، وفق قولهم، ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية قرب مقر الحكومة في ساحة رياض الصلح في بيروت.