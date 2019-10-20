كانت متجهة إلى المدرسة.. سقوط تلميذة على متن دراجتها وسط “خطارة”

تعرضت تلميذة، صباح أمس السبت، لإصابات متفاوتة الخطورة، بعد سقوطها في “خطارة”، حفرة كبيرة بالقرب من منطقة جنان اوراد جيليز في مدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن التلميذة كانت في طريقها إلى مدرستها في حي الصنوبر حين فقدت السيطرة على دراجتها النارية، وسقطت وسط “الخطارة”، وهي حفرة عميقة في جانب الطريق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلت في عين المكان، وعملت على انتشال التلميذة من داخل الحفرة، ونقلها إلى المستعجلات لتلقي العلاج، بعد تعرضها لإصابات متفاوتة الخطورة.

وفتحت السلطات الأمنية، والمحلية تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة لتحديد المسؤوليات.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطارة كانت تستعمل في تخزين مياه السقي، والري في السنوات الماضية.