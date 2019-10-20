مدرب الجزائر: ظهرنا بمستوى متواضع أمام المغرب وسوء التحضير سبب هذا الإقصاء

أرجع الفرنسي لوديفيك باتيلي، مدرب المنتخب الجزائري المحلي لكرة لقدم، سبب إقصاء منتخب الخضر من الوصول لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا، بعد هزيمته بثلاثية على يد المتخب المغربي، إلى عدم الاستعداد الجيد لهذه المباراة، وتواضع الأداء في الشوط الأول.

وقال لوديفيك، في تصريح صحفي بعد المباراة، إن المنتخب الجزائري ” لم يستعد بالشكل الجيد لهذه المباراة، حيث لم تنطلق تحضيراتنا سوى قبل أسبوع واحد فقط من المباراة، لكن رغم ذلك فقد كنت أتوقع أن نظهر بأداء أفضل”.

وأضاف المدرب الفرنسي: ” قدمنا أداءا متواضعا في الجولة الأولى، ولم ندخل المباراة بالطريقة المثالية، وظهر بعض الارتباك على اللاعبين خاصة مع بداية اللقاء، ما دفعنا لارتكاب مجموعة من الاخطاء، خاصة على مستوى الدفاع”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن ” الجولة الثانية تحسن أداءنا بشكل ملحوظ، لكن كان من الصعب العودة في النتيجة”.