قتل 72 مصليا داخل مسجد.. بومبيو: مكان العبادة للأمان وليس للهجمات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، “بشدة” الهجوم على مسجد في شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة، والذي خلف 72 قتيلا و 33 جريحا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الهجوم الذي استهدف المصلين في أحد المساجد في نانجارهار بأفغانستان “يكشف عن جبن ووحشية أولئك الذين يتجاهلون الحياة البشرية ويطيلون أمد العنف ضد الأبرياء”.

وأضاف “أماكن العبادة ليس هدفا لهجمات قاتلة”، مشددا على أن “الأفغان والناس في جميع أنحاء العالم لهم الحق في العيش والعبادة معا بأمان”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية إدانة واشنطن “لهذا الهجوم المتعمد على المدنيين”، معربا عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم.

وشدد على أن الولايات المتحدة “تظل ملتزمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان وستواصل محاربة الإرهاب”.