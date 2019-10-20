أزمة “الديربي” المصري.. الأهلي يرفض خوض مباراته القادمة قبل مواجهة الزمالك

أكدت إدارة النادي الأهلي المصري أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لن يذهب إلى محافظة البحر الأحمر ويخوض مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال مصدر بالنادي الأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):اليوم السبت- رفض ذكر اسمه- إنهم لن يلعبوا مباراة الجونة قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررا لها السبت حسب جدول ترتيب الدوري المحلي والذي تم إرساله من قبل اتحاد الكرة المصري.

وأضاف :”لن نقبل بأن يزايد أحد علي علاقتنا بالأجهزة الأمنية ودورها الكبير في حماية مصر ومواجهة الحملة الشرسة التي يتعرض لها الوطن”.

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وأوضح إن إدارة الأهلي داعم كبير لكل مؤسسات الدولة المصرية وتتعاون إلي أقصي درجة وهو ما ذكر صراحة في بيان الأهلي الأخير الذي بدأ بتقديره للرؤية الأمنية.

وتابع أنه لم يعترض علي تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك كما حاول البعض المزايدة بعدم فهم ما ذكره النادي في بيانه لأن الأمور كانت واضحة.

وشدد أن الأهلي قال إنه إذا كان تأجيل مباراة القمة وفقاً لرؤية أمنية فيجب إرسال خطاب بذلك وهو يحترمه دون شك ولكن يجب على اتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات احترام ترتيب جدول الدوري ومواعيده الذي وضعوه هم وأرسلوه للجميع بمعني أنه إذا كانت هناك رؤية أمنية بعدم لعب مواجهة الأهلي والزمالك في هذا التوقيت فيجب تأجيل المرحلة الرابعة كلها.