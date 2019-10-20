تركيا: وفاة مريض ابتلع 200 قطعة معدنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مستشفى كليو الطب التابع لجامعة آغا بقضاء بورنووا بإزمير التركية، وفاة مريض بعد استخراج نحو 200 قطعة معدنية من معدته.

وقال المسؤولون في المستشفى أن المريض توجه قسم الإسعاف عقبل شعوره بآلام في البطن.

ولاحظ الأطباء نتيجة التصوير الشعاعي، وجود 200 قطعة معدنية بأشكال مختلفة، تزن 580 غراماً، في معدة المريض، ما استدعى إجراء عملية جراحية على الفور.

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ونجح الأطباء إثر عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، في استخراج القطع المعدنية من معدة المريض.

وعثر الأطباء على مغناطيس، وفوارغ رصاص، ومسامير، ونقود وأحرف معدنية وغيرها من المعادن ذات الأحجام المختلفة، في حادثة أدهشت الأطباء.

وعقب انتهاء العملية نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، إلا أنه توفي لاحقاً نتيجة التسمم من المغناطيس والمعادن الأخرى، بحسب الأطباء المشرفين عليه.