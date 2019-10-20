شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبناني مستقيل: لم نتلق أي رد على استقالتنا وآمل من زملائي الاستقالة والان مع التفاصيل

قال وزير الشؤون المستقيل، للدكتور ريشار قيومجيان، لم نتلق أي رد على استقالتنا من الرئيس الحريري. وأضاف في تصريحات أم "هذه الحكومة لن تستطيع إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي". وتابع "استقالتنا من الحكومة هي ترجمة لقناعاتنا"، مبيناً أن الشارع لم يعد يثق بالطبقة الحاكمة. Advertisements وأوضح أنه "إذا لم تحظ الحكومة بثقة شعبها لن ينقذها الدعم الخارجي". وأشار إلى أن "هذه الحكومة لا تحظى بثقة المستثمرين الدوليين". ومضى "آمل من زملائي الوزراء الاستقالة استجابة لرغبة الناس".

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