شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير فتح يستنكر استمرار الحوثيين احتجاز المساعدات الإغاثية ومنع الفرق الأممية ايصالها والان مع التفاصيل

عبر وزير بالحكومة الشرعية موقفه من استمرار الحوثيين احتجاز المساعدات الإغاثية.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، احتجاز المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومنع فرق المنظمات الأممية من اصالها للمحتاجين.

وقال وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - تابعها "اليمن العربي" -"ان مليشيات الحوثي الانقلابية منعت يوم الخميس الموافق ١٧ اكتوبر الفريق الاممي من الدخول لمنقطة الدريهمي ولمدة ٨ ساعات.

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وأوضح أن الفريق الاممي بذل كافة الوسائل والحلول لإيصال المساعدات الطارئة للسكان في تلك المنطقة، وقام بإدخال المساعدات وتسليمها للمستحقين في الساعة الرابعة من عصر الخميس.

وكانت مليشيا الحوثي برنامج الأغذية العالمي والفريق الاممي من الدخول مرة أخرى إلى الدريهمي وحاولت اجبار الفريق الاممي على تفريغ حمولة الشاحنات الاغاثية، إلا أن الفريق الاممي تمكن من الدخول إلى المنطقة على دفعات قليلة وتمكنوا من ادخال المساعدات الى المحتاجين في المديرية.

وطالب فتح منسقة الشئون الانسانية في اليمن ليزا جراندي بسرعة التدخل العاجل والبحث ع اليات ووسائل ضامنه لإيصال المساعدات وإدانة هذه الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية.

وأكد الحكومة اليمنية تعمل على توفير كل الدعم والمساندة لكافة المانحين والمنظمات الإنسانية لتنفيذ برامجها ومشاريعها الاغاثية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.