شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التركية تقصف المدنيين السوريين بالفوسفور الأبيض والان مع التفاصيل

أكد مدنيون مصابون في مشفى الشعب بالحسكة أنهم تعرضوا لقصف جوي لجيش الاحتلال التركي بأسلحة غير تقليدية، ما يعزز الشكوك حول استخدام تركيا الفوسفور الأبيض في هجومها على شمال وشرق سوريا.

ويتلقى المدنيون حاليا العلاج في مشفى الشعب في مدينة الحسكة، بإقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا.

أحد المدنيين أصيب بحروق جراء استهداف جيش الاحتلال التركي لقافلة مدنيين، كانت متوجهة لدعم مقاومة سري كانيه قبل عدة أيام.

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ويذكر سيبان خلال المقابلة التي أجريت معه اليوم الجمعة "نوع السلاح كان الفوسفور". ويضيف سيبان الذي احترق جسده بشكل شبه كامل "على الرغم من وجود مدنيين على بعد مئات الأقدام مني إلا أنهم أيضاً أصيبوا بحروق".

وقال مصاب آخر بحرق إنهم تعرضوا للقصف عندما كانوا يتوجهون إلى قرية عالية بريف تل تمر الغربي.