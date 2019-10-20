شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود تُعلن موقفها من الاعتداء الذي تعرض له مستشفى الثورة بتعز والان مع التفاصيل

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود موقفها من الاعتداء الذي تعرض له مستشفى الثورة بمحافظة تعز.

وأدانت منظمة أطباء بلا حدود الاعتداء الذي تعرض له مستشفى الثورة وسط مدينة تعز الجمعة والذي تسبب في قتل أحد المرضي وإصابة أحد الكوادر الطبية بجروح.

وقالت في تغريدات بصفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، إن مسلحين تبادلوا إطلاق النار داخل غرفة طوارئ مستشفى الثورة العام المدعوم من المنظمة في مدينة تعز، قُتل على أثرها أحد المرضى وأُصيب طبيب بجروح.

وأبدت المنظمة قلقها الكبير جراء العنف الذي تعرض له المستشفى وقالت إنها تدين مثل هكذا اعتداءات تهدد بشكل جدي الاستمرار في العمل.

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وأول أمس الجمعة هاجم عدد من المسلحين قسم الطوارئ في مستشفى الثورة الحكومي وسط مدينة تعز وقتلوا أحد المرضى وعدد من الجرحى.

ووجه وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، بإطلاق حملة عسكرية بإشراف مدير عام الشرطة لمتابعة وملاحقة وضبط المطلوبين أمنياً على ذمة حادثة مستشفى الثورة، وتصفية أحد الجرحى،

كما وجه المخلافي وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن بسرعة التنسيق مع قائد المحور ومدير عام الشرطة والتحقيق مع قائد حراسة بوابة مستشفى الثورة وأفراد الحراسة ورفع تقرير حول الحادثة.

ومساء السبت أعلن مستشفى الثورة تعليق خدماته الطبية احتجاجا على جريمة الاقتحام وقتل المريض واحداث حالة من الرعب الكبير في أوساط المرضى.