منح شقيق روحاني إجازة من السجن

أفاد مسؤول إيراني سابق بأن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، المدان بتهمة الفساد، خرج من سجن إيفين شمال غرب طهران بعد ساعة من دخوله.
وتابع: "بعد ساعة خرج من السجن، وقيل إنه تم منحه إجازة من السجن".
وسبق أن نقل داوري عن مصدر مطلع قوله إن الإفراج عن فريدون المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات جاء تحت ضغوط شقيقه روحاني.
وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مسؤول في السلطة القضائية، أنه تم منح فريدون إجازة من السجن قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وأوقف فريدون، وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ورد اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".
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