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منح شقيق روحاني إجازة من السجن

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أفاد مسؤول إيراني سابق بأن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، المدان بتهمة الفساد، خرج من سجن إيفين شمال غرب طهران بعد ساعة من دخوله.
ونقل عبد الرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على حسابه في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس السبت، عن مصدر مطلع في السجن ذائع الصيت تأكيده أن فريدون دخل السجن الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنه كان محتجزا في زنزانة انفرادية قرب زنزانة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي المدان بتهمة قتل زوجته.

وتابع: "بعد ساعة خرج من السجن، وقيل إنه تم منحه إجازة من السجن".

وسبق أن نقل داوري عن مصدر مطلع قوله إن الإفراج عن فريدون المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات جاء تحت ضغوط شقيقه روحاني.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مسؤول في السلطة القضائية، أنه تم منح فريدون إجازة من السجن قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأوقف فريدون، وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ورد اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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