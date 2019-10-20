صحة كربلاء تعلن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين

وقال مدير عام الدائرة صباح الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خطة الطوارئ الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، قد شهدت نجاحاً كبيراً بشهادة مواطني المدينة المقدسة وزائريها، الذين عبروا عن مدى ارتياحهم لمستوى الخدمات الطبية والصحية والعلاجية التي تم تقديمها لهم، وتركت أثراً طيباً في نفوسهم".وأضاف الموسوي، أنه "بالرغم من انتهاء خطة الطوارئ الخاصة بالزيارة، إلا أن مفارزنا الطبية، مستمرة في تقديم خدماتها للزائرين"، مبيناً أن "عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات، قد وصل إلى ٧٥٠،١٩٠ مراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم المراكز الصحية والمفارز الطبية بلغ ٦،٠٩٥،٧٥٩ زائراً".

وتابع، أن "عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى ٧٥،٧٩٢ إحالة، وأن عدد العمليات الجراحية بلغ ٦٥٦ عملية، في حين أن عدد الولادات بلغ ٧٥٢ ولادة"، موضحاً أن "الملاكات المختبرية أجرت ٨٥،٩٢٠ فحصا مختبرياً، و١١،٧٧٦ فحصاً بجهازي الأشعة والسونار، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس ٩٥٧ فحصاً".



وأشار الموسوي، إلى أن "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية أمس السبت، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنون والزائرون بها بلغ 4250 قنينة دم مختلفة الأصناف".

وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي أعلن، اليوم الأحد، أن أكثر من 17 مليون زائر أحيوا ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء.