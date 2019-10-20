صحة كربلاء تعلن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الأحد، نجاح خطة الطوارئ الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مشيرةً إلى استمرارها بتقديم خدماتها للزائرين.
وأضاف الموسوي، أنه "بالرغم من انتهاء خطة الطوارئ الخاصة بالزيارة، إلا أن مفارزنا الطبية، مستمرة في تقديم خدماتها للزائرين"، مبيناً أن "عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات، قد وصل إلى ٧٥٠،١٩٠ مراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم المراكز الصحية والمفارز الطبية بلغ ٦،٠٩٥،٧٥٩ زائراً".
وتابع، أن "عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى ٧٥،٧٩٢ إحالة، وأن عدد العمليات الجراحية بلغ ٦٥٦ عملية، في حين أن عدد الولادات بلغ ٧٥٢ ولادة"، موضحاً أن "الملاكات المختبرية أجرت ٨٥،٩٢٠ فحصا مختبرياً، و١١،٧٧٦ فحصاً بجهازي الأشعة والسونار، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس ٩٥٧ فحصاً".
وأشار الموسوي، إلى أن "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية أمس السبت، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنون والزائرون بها بلغ 4250 قنينة دم مختلفة الأصناف".
وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي أعلن، اليوم الأحد، أن أكثر من 17 مليون زائر أحيوا ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء.
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