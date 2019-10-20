‏ الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الخميس: امطار بالنهار والحرارة تسجل 35 مئوية

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الاحيان، فيما ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار"، مبينة ان "درجات الحرارة العظمى في بغداد سجلت اليوم الاحد 35 درجة مئوية".

واضافت ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار في بعض الاماكن خاصة في الاقسام الشرقية منها تكون رعدية احيانا، والتغير في درجات الحرارة".

واشارت الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة".

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