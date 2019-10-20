- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الاحيان، فيما ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار"، مبينة ان "درجات الحرارة العظمى في بغداد سجلت اليوم الاحد 35 درجة مئوية".
واضافت ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار في بعض الاماكن خاصة في الاقسام الشرقية منها تكون رعدية احيانا، والتغير في درجات الحرارة".
كانت هذه تفاصيل خبر الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الخميس: امطار بالنهار والحرارة تسجل 35 مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.