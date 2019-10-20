وزير النقل: تفويج اكثر من ثمانية ملايين زائر الى كربلاء

وقال لعيبي خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة النقل في محطة سكك كربلاء، وحضرته الخليج 365، "ونحن نودع هذه المناسبة العظيمة، فإن من حقنا أن نفخر بما قدُم من مستوى الخدمة لزوار أربعينية الأمام الحسين ( ع ) مستهلمين العبر من تلك المسيرة العطرة لسيد الشهداء عليه السلام ".واكد ان كوادر الوزارة دأبت ككل عام لتهيئة القاطرات والمركبات بانواعها بعد اجراء الصيانة المسبقة من قبل الكوادر الهندسية والفنية من أجل إتمام جهوزيتها ، مع وضع غرفة عمليات خاصة شارك بها المدراء العامون والمعنيون بهذا الشأن ، وقد تم تهيئة (800 ) باص و ( 22 ) قطارا وآلاف المركبات والعجلات من النقل الخاص اضافة الى جهد النقل البري الذي بلغ 350 شاحنة ، ولم نكتف بذلك ، بل أصرت التشكيلات أجمعها على أن تشارك بتلك الخدمة بما تيسر لديها من حافلات ، فكان جهدا" خطط ونفذ واثمر بنقل ( 4،087437 ) زائر عبر ( 1247 ) آلية توزعت بين باصات ذات طابق وطابقين وحافلات وعجلات متنوعة وكذلك القطارات ، هذا الجهد نفذه ( 1281 ) سائقا" وأدارة ( 800 ) من الإداريين وباشراف الكادر المتقدم. في الوزاره و ( 273 ) من المتطوعين ، بالاضافة الى ان جهد الخطوط الجوية العراقية التي نقلت (147802 ) زائرا" ومسافرا" من وإلى محطتي النجف وبغداد وعلى متن طائراتها بواقع ( 1240 ) رحلة.وتابع ان لوزارة النقل جهدا في المنافذ الحدودية في المنذرية والشلامجة حيث تم نقل أكثر من ( 61,550 ) زائر .ولاسيما الجهود الكبيرة للشركة العامة لادارة النقل الخاص التى تكللت بتفويج 4,389,000 زائرا .وبهذا يكون اجمالي مانقلته وزارة النقل من داخل وخارج العراق خلال 10ايام من العمل المتواصل ليلا ونهارآ على كافة المحاور الخاصة بعملية تفويج الزائرين الوافدين لمحافظة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية والنقل الجوي بلغ (8,685,789 ) زائر عراقي وعربي واجنبي .

وتابع قائلا، إذ نقدم هذا الجهد الكبير فإننا نؤمن بأن عملية النقل في زيارة الأربعين هي جهد تضامني فلا يسعنى إلا أن نشكر الجهد الساند لوزارة النقل لاتمام عمليات تفويج الزائرين كما نتقدم بالشكر إلى العتبتين الحسينية والعباسية وإلى محافظة كربلاء وكل الجهات المعنية التي دأبت على تسهيل جميع اجراءت النقل والى القوات الأمنية وقيادة العمليات والوزارات والتشكيلات الأخرى ، وبهذه المناسبة نقدم الشكر والتقدير الى كوادر الوزارة التي واصلت الليل بالنهار وعلى مدار الساعة وكان موقفهم مشرف في خدمة زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام.

واشار، اننا في وزارة النقل عازمون على تنفيذ البرنامج الحكومي خدمة لابناء شعبنا العزيز ، وختاماً نتقدم بالشكر والامتنان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تابع بشكل شخصي ومباشر هذا الجهد الكبير لانجاح خطة تفويج الزائرين .