حقيقة المناوشات بين قائد الصقور ومساعد المدرب

2019-10-20 | 12:14
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تبدو وكأنها مناوشات بين قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد والمدرب المساعد للصقور علي جبار خلال تدريبات الفريق.
بعض الجماهير، نشرت هذه الصورة عبر عدد من الصفحات وعلقت عليها بأنها "مناوشة بين أحمد وجبار وتمت إقالة المدرب المساعد عقب هذا الخلاف".
ولكن في الحقيقة الأمر ليس صحيحاً إطلاقاً، فالجماهير لم تنشر بقية الصور من المران، فهي التقطت اثناء احدى تمرينات القوة البدنية والتمرين خاضه جميع اللاعبين.
ويستعد القوة الجوية لمواجهة فريق الكهرباء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، على ملعب التاجي، غداً الاثنين.
ولكن في الحقيقة الأمر ليس صحيحاً إطلاقاً، فالجماهير لم تنشر بقية الصور من المران، فهي التقطت اثناء احدى تمرينات القوة البدنية والتمرين خاضه جميع اللاعبين.
ويستعد القوة الجوية لمواجهة فريق الكهرباء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، على ملعب التاجي، غداً الاثنين.
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