جبهة الإنقاذ والتنمية تدعو الإدعاء العام إلى القيام بزيارة 'مفاجئة' لجرف النصر

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي اطلع على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن مصير المفقودين والمخفيين قسراً".

وأعلنت الجبهة "شكرها وثناءها على استجابة مجلس القضاء الأعلى في متابعة ملف المفقودين والمخفيين قسراً"، معتبرة لك "تطوراً مهماً في الوصول إلى نتائج ترضي آلاف العائلات".



ودعت الجبهة "أهالي المخطوفين والمخفيين قسراً بضرورة مراجعة الهيئات القضائية في المحافظات التي جرت فيها هذه الجرائم، وعدم التردد في اتهام أية جهة متورطة في اختطاف أبنائهم".

وطلبت الجبهة من الإدعاء العام "القيام بزيارة مفاجئة لجرف الصخر للتأكد من حقيقة الاتهامات بوجود سجون سرية تخفي المفقودين".

وشددت على "ضرورة مواصلة البحث، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة من أجل كشف مصير المخفيين قسراً، وتقديم الجناة إلى القضاء العادل، مع تعويض عائلات الضحايا".