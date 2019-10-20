جبهة الإنقاذ والتنمية تدعو الإدعاء العام إلى القيام بزيارة 'مفاجئة' لجرف النصر

شددت جبهة الإنقاذ والتنمية، الأحد، على ضرورة مواصلة البحث وإتخاذ الإجراءات القانونية كافة لكشف مصير المخفيين قسراً، فيما دعت الإدعاء العام إلى القيام بزيارة "مفاجئة" لناحية جرف النصر شمالي بابل.
وأعلنت الجبهة "شكرها وثناءها على استجابة مجلس القضاء الأعلى في متابعة ملف المفقودين والمخفيين قسراً"، معتبرة لك "تطوراً مهماً في الوصول إلى نتائج ترضي آلاف العائلات".
ودعت الجبهة "أهالي المخطوفين والمخفيين قسراً بضرورة مراجعة الهيئات القضائية في المحافظات التي جرت فيها هذه الجرائم، وعدم التردد في اتهام أية جهة متورطة في اختطاف أبنائهم".
وطلبت الجبهة من الإدعاء العام "القيام بزيارة مفاجئة لجرف الصخر للتأكد من حقيقة الاتهامات بوجود سجون سرية تخفي المفقودين".
وشددت على "ضرورة مواصلة البحث، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة من أجل كشف مصير المخفيين قسراً، وتقديم الجناة إلى القضاء العادل، مع تعويض عائلات الضحايا".
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