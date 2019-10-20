'زين العراق' تعوض مشتركيها عن انقطاع الانترنت وتؤكد أن القطع من مصدر الخدمة

وقال الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لأن مشتركيها هم محور اهتمامها وتفخر بخدمتهم، قررت زين العراق تعويض كافة المشتركين في عروض الإنترنت بباقة انترنت مفتوح لتعويض الأيام التي خسرها المشترك من اشتراكه أثناء فترة القطع".وأوضحت الشركة، أن "انقطاع الانترنت كان كلياً خارجاً عن إرادتها، حيث تم قطع تجهيز الانترنت عن شبكة زين من المصدر بناء على تعليمات الجهات الرسمية، والذي تم تطبيقه على جميع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق".

وتابعت، أنه "على الرغم من عدم تعويض الخسائر التي لحقت بشركة زين خلال فترة قطع الانترنت الا أن زين العراق ارتأت تعويض مشتركيها عن هذا الانقطاع، وكما عودت الشركة مشتركيها بالعمل دوماً على تقديم الأفضل، وستصل للمشتركين رسائل تبلغهم بتفاصيل التعويض".