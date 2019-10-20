أعلنت شركة "زين العراق" للاتصالات، اليوم الأحد، عن تعويضها لكافة مشتركيها في باقات الانترنت المفتوح.
وأوضحت الشركة، أن "انقطاع الانترنت كان كلياً خارجاً عن إرادتها، حيث تم قطع تجهيز الانترنت عن شبكة زين من المصدر بناء على تعليمات الجهات الرسمية، والذي تم تطبيقه على جميع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق".
وتابعت، أنه "على الرغم من عدم تعويض الخسائر التي لحقت بشركة زين خلال فترة قطع الانترنت الا أن زين العراق ارتأت تعويض مشتركيها عن هذا الانقطاع، وكما عودت الشركة مشتركيها بالعمل دوماً على تقديم الأفضل، وستصل للمشتركين رسائل تبلغهم بتفاصيل التعويض".
كانت هذه تفاصيل خبر 'زين العراق' تعوض مشتركيها عن انقطاع الانترنت وتؤكد أن القطع من مصدر الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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