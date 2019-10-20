الاعرجي: تعديل الدستور أقرب للإستحالة من الناحية العمليّة

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاحد، أن تعديل الدستور أقرب للإستحالة من الناحية العمليّة، موضحا أن الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور.
وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل".
وأوضح أن "تعديله أقرب للإستحالة من الناحية العمليّة إن لم يكن هذا التعديل توافقياً"، لافتا في ذات الوقت الى أن "المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره".
واعتبر أنّ "الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور، ولا تترك مجالاً للتأويل والتفسير وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات وكلّ فقرةٍ تشكّل محلاً للخلاف".
وأوضح أن "تعديله أقرب للإستحالة من الناحية العمليّة إن لم يكن هذا التعديل توافقياً"، لافتا في ذات الوقت الى أن "المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره".
واعتبر أنّ "الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور، ولا تترك مجالاً للتأويل والتفسير وخاصةً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات وكلّ فقرةٍ تشكّل محلاً للخلاف".
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