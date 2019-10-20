الصناعة: تحقيق إيرادات تقدر بـ 508 مليار دينار لغاية شهر أيلول

أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، عن تحقيق إيرادات تقدر بـ 508 مليار دينار لغاية شهر أيلول، كاشفة عن وجود أكثر من 200 فرصة استثمارية لدى شركاتها.
وقال وزير الصناعة صالح الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة حققت إيرادات تقدر بـ 508 مليار و198 مليون دينار لغاية شهر أيلول الماضي وبنسبة تطور40% عن العام الماضي وتقليل الخسائر بحدود 30 مليار دينار إلى جانب زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 5 شركات بعد أن كانت شركة واحدة في العام الماضي".
وأضاف الجبوري، أن "الوزارة أعطت مجالس إدارة الشركات الصلاحيات الكاملة في اختيار الشركات الرصينة لإبرام عقود مشاركة واستثمار معها"، كاشفا عن "وجود أكثر من 200 فرصة استثمارية لدى شركات الوزارة وتوقيع 36 عقداً ومشروعاً خلال هذا العام مقارنة بعقد واحد فقط في العام الماضي".
وأضاف الجبوري، أن "الوزارة أعطت مجالس إدارة الشركات الصلاحيات الكاملة في اختيار الشركات الرصينة لإبرام عقود مشاركة واستثمار معها"، كاشفا عن "وجود أكثر من 200 فرصة استثمارية لدى شركات الوزارة وتوقيع 36 عقداً ومشروعاً خلال هذا العام مقارنة بعقد واحد فقط في العام الماضي".
وتعاني معظم شركات وزارة الصناعة من توقف معاملها نتيجة السلب والنهب التي اعقبت عام 2003، فضلا عن قدم مكائنها.
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