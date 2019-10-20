رئيس الوزراء الكويتي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، الأحد، زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وسيبحث المبارك الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، أوجه العلاقات الثنائية في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات.

وسيتطرق لقاء السيسي والمبارك إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيبحث رئيسا الوزراء المصري والكويتي أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

وكانت آخر زيارة للسيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فيما كانت آخر زيارة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، خلال المشاركة في القمة العربية-الأوروبية، التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير/شباط الماضي.