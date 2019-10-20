مسيرة غير قانونية بهونج كونج وإغلاق محطات مترو

متظاهر في هونج كونج يلقي مادة حارقة على الشرطة - رويترز

خرج الآلاف في مسيرة احتجاجية غير قانونية بمنطقة كولون في هونج كونج، الأحد، وارتدى كثيرون منهم أقنعة في تحدٍّ لقوانين الطوارئ وفي اختبار لقوة الحركة بعد 4 أشهر من الاضطرابات.

وافترشت الأرض لافتات كُتبت عليها شعارات مثل "الحرية لهونج كونج" و"مواطنو هونج كونج يقاومون".

من جانبها، قالت الشرطة إن المسيرة غير قانونية؛ ما يعني أن المحتجين معرضون للاعتقال.

وشهدت منطقة كولون بعض أسوأ أعمال العنف في الأسابيع القليلة الماضية وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة فيها على طول خط سير الاحتجاج وأغلقت محطات لمترو الأنفاق ووضعت الشرطة مدافع المياه في الشارع.

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ويشعر المحتجون بالغضب من زعيمة هونج كونج كاري لام؛ إذ زعموا أنها لم تتمكن من حماية حرياتهم وفرضت قوانين الطوارئ التي يعود تاريخها إلى عصر الاستعمار وسمحت للشرطة باستخدام ما يصفونه بالقوة المفرطة.





واشتعل فتيل الغضب بسبب مشروع قانون كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمثولهم أمام محاكمها، لكن اتسع نطاق الاحتجاج رغم التراجع عن طرح مشروع القانون.

وترفض الصين الاتهامات التي يطلقها المحتجون وتتهم في المقابل دولا غربية كالولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة التوتر.