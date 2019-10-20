إعلان حظر التجول في سانتياغو عاصمة تشيلي

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ناشطة من عشيرة مابوتشي تحاول وقف حركة عناصر الشرطة أثناء مظاهرات في سانتياغو، تشيلي 14 ديسمبر 2018

أعلن الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو، المسؤول عن أمن سانتياغو، عاصمة تشيلي، حظر التجول في المدينة التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق.

وقال إن حظر التجول الكامل سيسري على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتابع الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو للصحفيين في سانتياغو، قائلا:

ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم لتقييم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والاهتمام بأسرهم ومنازلهم".

وفي السياق نفسه، سبق أن أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا، مساء أول أمس الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو، وكلف الجيش مسؤولية ضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة، بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

وقال الرئيس بينييرا:

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أعلنت حالة الطوارىء، ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني، بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ".

وبسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على رفع أسعار وسائل النقل، اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق.

ومترو سانتياغو عاصمة تشيلي، هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا الجنوبية. وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا في نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل.

وقبل إغلاق المحطات، أطلقت دعوات إلى الصعود في القطارات بلا بطاقات للاحتجاج على رفع سعرها، من 800 بيزوس إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) في ساعات الازدحام، بعد زيادة أولى بمقدار عشرين بيزوس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأجبر عديدون بذلك على العودة إلى بيوتهم سيرا على الأقدام، وقطعوا بذلك مسافات طويلة، ما أدى إلى حالات من الفوضى.