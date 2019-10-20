الان تتابع 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام نحو 400 مستوطن اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل “استفزازي”، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات “الاحتلال”الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف ، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم ، إن “عمليات الاقتحام بدأت منذ الساعة السابعة صباحا ويجري إدخال المقتحمين بمجموعات متتالية”.
وكانت “جماعات الهيكل” قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى منذ بداية عيد العرش حتى الخميس الماضي أكثر من 2700 مستوطن.
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